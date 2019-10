Kempen : Kempens Werberingchef appelliert für einheitliche Öffnungszeiten

Kempen Bei der Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft von Handel und Gastronomie ging es um das Programm des Weihnachtsmarktes.

Werbering-Vorsitzender Armin Horst ging ein besonderes Thema an, das schon seine beiden Vorgänger Herbert Krahn und Reinhard Stein beschäftigte. Es sind die uneinheitlichen Öffnungszeiten der Kempener Geschäfte. Bei Fachtagungen, die die Vorstandsmitglieder regelmäßig besuchen, werde immer wieder darauf hingewiesen, wie wichtig es sei, dass die Kunden verlässliche Zeiten hätten, zu denen alle Geschäfte geöffnet hätten, so Horst. Er wies nachdrücklich darauf hin, dass die Zeiten, wo man in der Mittagszeit sein Geschäft schließen könne, längst vorbei seien. Auch an Samstagen sollte mindestens bis 16 Uhr geöffnet sein. Nur so könne sich die Händlerschaft den guten Namen Kempens als attraktive Einkaufsstadt erhalten. Dies bestätigte auch eine Ladeninhaberin. Sie habe bereits holländische Kunden verloren, weil hier die Händler am Samstagnachmittag meist geschlossen hätten.

Der diesjährige Kempener Weihnachtsmarkt findet wieder an allen vier Adventswochenenden statt. Er beginnt jeweils an den Freitagen auf dem Buttermarkt um 18 Uhr, an den Samstagen und Sonntagen in der gesamten Altstadt jeweils um 11 Uhr. Sonntag, 15. Dezember, sind viele Geschäfte am Nachmittag geöffnet. Gleich zwei besondere Ideen hat dazu Henning Schmitz von der Veranstaltungsagentur „X-Dreams“. Zum einen wird Künstlern aus Kempen und der Region zu günstigen Standmieten eines der Pagodenzelte auf dem Buttermarkt angeboten. Außerdem war Schmitz von der Qualität der Kempener Musikgruppen beim Jubiläumsstadtfest „Klingende Altstadt“ so angetan, dass er Musiker einlädt, an den Markttagen auf der kleinen Bühne am Martinsdenkmal mit weihnachtlicher Musik aufzutreten. Überdies hat der Werbering mit Hilfe von Ute Gremmel-Geuchen noch Drehorgel-Spieler organisiert, die mit ihren Instrumenten durch die Stadt ziehen.