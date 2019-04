Tönisberg : Beim VfL wurden verdiente Mitglieder geehrt

Tönisberg Bei der Hauptversammlung des Sportvereins berichtete Vorsitzender Jens Grundei auch über den Bau des Kunstrasenplatzes.

Seit zwei Jahren leitet Jens Grundei als Vorsitzender die Geschicke des VfL Tönisberg und wird es auch zwei weitere Jahre tun. Denn bei der Hauptversammlung votierten jetzt die anwesenden 70 Mitglieder im Vereinsheim an der Schaephuysener Straße einstimmig für die Wiederwahl ihres Vorsitzenden. In ihren Ämtern wurde außerdem Sigrid Kert (1. Kassiererin) und Frank Fischer (2. Schriftführer) bestätigt. Eine personelle Änderung gab es in der Funktion des Jugendgeschäftsführers. Hier folgt Holger Hendricks auf den ausgeschiedenen Stefan Koeters.