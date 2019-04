Kempen : Große Freude über die „Müllerente“

Grefrath Die Kreisjägerschaft ist zufrieden mit der Landesregierung. Im Herbst beginnt ein neue Anfängerkursus.

Der Vorstand der Kreisjägerschaft Viersen ist mit der Politik der Landesregierung sehr zufrieden – das wurde jetzt auf der Mitgliederversammlung im Grefrather Restaurant „Zum Nordkanal“ deutlich. Die Mitglieder freuen sich über die „Müllerente“ – dahinter verbirgt sich die im Landesjagdgesetz festgeschriebene Erlaubnis, das Wassergeflügel mit einer Papiermanschette auf Gewässern vorübergehend flugunfähig zu machen. Auch dass die Arbeit in Schwarzwildgattern mit Jagdhunden in Nordrhein-Westfalen jetzt als tierschutzkonform bewertet wird, ist nicht selbstverständlich. Das erklärte Hundeobmann Jörg Wöhrmann.

Eine Reform wird es bei der Jagdabgabe geben. Während die Mittel bislang mit der Verlängerung des Jagdscheins eingezogen wurden und vom Land dann verteilt wurden, soll künftig das Motto „Jägergeld in Jägerhand“ gelten. Die Jäger, die die rot-grüne Landesregierung in schlechter Erinnerung haben, möchten künftig unabhängiger von der Politik werden. In der vergangenen Woche kam erstmals ein Gremium zusammen, um über eine mögliche Umsetzung zu sprechen.