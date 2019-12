Beschluss gekippt : Wilhelm-Grobben-Straße bleibt

Info

Wilhelm Grobben, 1895 in Kempen geboren wurde im Ersten Weltkrieg als Soldat schwer verwundet. 1925 übernahm der Lehrer die Leitung der der Kempener Hilfsschule, später leitete er die Knabenvolksschule. 1932 trat er in den rechtsradikalen Verband „Stahlhelm“ ein, 1933 in die NSDAP. 20 Monate war er 1937 und 1938 Ortsgruppenführer der Nazi-Partei in Kempen. Von dem Heimatdichter erschienen in den Jahren von 1935 bis 1940 vier Gedichtbände, teilweise in Mundart. Seine Werke wurden in der Nazi-Zeit mit Preisen bedacht. Grobben starb 1944.