Politik in Grefrath : Ausschuss lehnt Resolution der FDP zur Grundsteuer ab

Politik in Grefrath

Grefrath Der Aussage, dass eine rechtssichere Grundsteuer für Grefrath von zentraler Bedeutung sei, wurde zugestimmt. Damit ist die ablehnende Haltung gegen das NRW-Grundsteuermodell vom Tisch.

Der Haupt- und Finanzausschuss in Grefrath hat den Antrag der FDP abgelehnt, einer Resolution gegen das so genannte Scholz-Modell zuzustimmen. Anhand dieses Modells soll ab 2025 die Grundsteuer berechnet werden. Andere Bundesländer hatten sich für eine alternative Form der Berechnung entschieden. Die Grefrather FDP sieht in dem Scholz-Modell eine Gefährdung der Steuergerechtigkeit.