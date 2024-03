Serie Auf einen Apfelsaft mit Bäckermeister Hardy Kreutschmann Kreative Köstlichkeiten aus der Backstube

Hardy Schon seit Ende der Lehre. Ich wollte immer etwas Handwerkliches machen und bin mit der Mittleren Reife vom Luise-von-Duesberg Gymnasium abgegangen, um eine Bäckerlehre zu starten. Ich habe bei Poeth in St. Hubert gelernt. Ich hatte geraden den Gesellenbrief in der Tasche, als sich die Gelegenheit ergab die Bäckerei Schütz in Grefrath zu übernehmen. Und genau das habe ich gemacht. Am 1. März 1998 bin ich mit der Selbstständigkeit gestartet. An der Vinkrather Straße eröffnete ich meine Bäckerei-Konditorei. Vor mehreren Jahren habe ich mich dann entschlossen, einen eigenen Betrieb direkt neben dem Haus meiner Großeltern zu bauen. An der Lobbericher Straße 40 ist so vor zwei Jahren die Grefrather Backmanufaktur an den Start gegangen. Wobei ich mit dem Wort Manufaktur betonen möchte, dass wir keine Massenware herstellen, sondern Waren in handwerklicher Bäckertradition.