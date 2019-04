Kempen : Handyfasten sorgt für Entschleunigung

Viele Schüler des LvD verzichten während der Fastenzeit zumindest zumindest tageweise auf ihr Handy. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Kempen Am Luise-von-Duesberg-Gymnasium läuft eine ungewöhnliche Aktion. Besonders die Fünf- und Sechstklässler sammeln dabei eifrig Punkte für sich und ihre Klasse.

Der einzelne Schultisch unter dem Dach der Pausenhalle des Luise-vom-Duesberg-Gymnasiums (LvD) Gymnasium wirkt wie ein Magnet. Kaum hat es zur Pause geklingelt, strömen jede Menge Fünft- und Sechstklässler an den Tisch, auf dem zwei große Plakate liegen, eine Kunststoffschüssel mit Deckel steht und eine Tabelle auf Einträge wartet. Maya, Catherina, Maria, Jana, Annika und Inger vom Team der Medienscouts, die hinter dem Tisch stehen, haben alle Hände voll zu tun. Schüler geben kleine Zettel, versehen mit ihren Namen und der Klasse ab, die in die Schüssel wandern.

Sie lassen sich zudem in Listen eintragen und erhalten neue kleine Zettel. Andere wiederum vertiefen sich erst einmal in die ausliegenden Plakate. Janis und Spence studieren so auch neugierig den Aushang mit dem Aufdruck „Real-Life-Challenge“ und den 19 Angeboten, die dort zu lesen sind. Für sie ist es die erste Teilnahme. Eine kurze Diskussion zwischen den beiden Sechstklässlern, dann entscheiden sich die beiden für die Nummer 13, die da lautet „Einmal ohne“. Maria trägt die beiden in die Liste ein. „Das wird bestimmt nicht so einfach“, bemerkt Spencer. Janis verweist indes auf die Punktzahl. „Das sind neun Punkte, die man dafür bekommt. Höher geht es nicht“, sagt er. 24 Stunden lang sollen Spencer und Janis auf die Benutzung ihrer Handys verzichten.

„Man muss ehrlich sein“, bemerkt Laura, die neben den beiden Jungs steht und schon seit Aschermittwoch zusammen mit ihrer Klassenkameradin Ida jede Menge der Challenge-Aufgaben gemacht hat. Mit der Fastenzeit, die Ostern endet, ist beim LvD eine ungewöhnliche Aktion eingezogen. Dreimal in der Woche bieten die Medienscouts in der großen Pause für die fünften bis siebten Schuljahre eine Aktion unter dem Titel „Handyfasten light – Real-Life-Challenge“ an. Dabei geht es darum, sich mit dem eigenen Handykonsum auseinander zu setzen.

19 Aufgaben gehören zur Challenge, die alle mit unterschiedlichen Punkten versehen sind. Leichtere Aufgaben wie „Schreibe heute maximal 20 einzelne Messenger-Nachrichten“ bringen drei Punkte ein. Schwierigeres wie auf die Handybenutzung zu verzichten, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, sorgen für acht Punkte. „Ich habe diese Challenge auf der Didacta entdeckt und unseren Medienscouts vorgestellt. Sie waren begeistert und haben das Angebot entsprechend für unsere Schule umgesetzt“, sagt Claudia Schauerte-Lüke, die die Medienscouts betreut. Den eigenen Handykonsum im Blick haben, sich bewusst machen, was man macht und ein Stückweit entschleunigen, ist durch die Challenge angesagt. Der zweite positive Nebeneffekt ist, dass die jüngeren Schüler auf diesem Weg die Medienscouts kennenlernen.