Großveranstaltung am 8. und 9. Oktober : Handwerker kommen nach Kempen

Kempen Für den Handwerkermarkt am 8. und 9. Oktober rechnen der Kempener Werbering und die Eventagentur XDream mit vielen Gästen. 110 Händler haben bereits zugesagt. Was die Besucher am Wochenende in der Altstadt erwartet.