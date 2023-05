Großer Erfolg beim Schulhandball Liebfrauenschule feiert Platz vier beim Bundesfinale

Mit einem herausragenden vierten Platz beendete die Handballmannschaft der Liebfrauenschule in Mülhausen die Spiele beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin. Im Halbfinale musste sich das Team um die betreuenden Sportlehrer Thomas Kroppen und Janine Kirchenkamp gegen den späteren Turniersieger Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule Berlin geschlagen geben. Im Spiel um Platz drei hatte die Liebfrauenschule gegen das Landesgymnasium für Sport Leipzig denkbar knapp mit 16:17 das Nachsehen. „Beide Gegner haben ein Sportinternat, insofern hatten wir tatsächlich einen sehr schweren Stand“, sagte Thomas Kroppen. Mit dem seit Jahren erfolgreichen Handballauftritt der Liebfrauenschülerinnen trägt die Partnerschaft mit dem Handballverein TV Aldekerk weiter Früchte. Zehn der Spielerinnen, die jetzt in Berlin wieder Spitzensport demonstrierten, kommen aus diesem Verein. Zwei sind von der Turnerschaft St. Tönis, eine von der Turnerschaft Grefrath.