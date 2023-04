In der Haltestelle in Kempen Virtuose Solisten entführen in die brasilianische Gefühlswelt

Ein Konzertprogramm zwischen Melancholie und Sehnsucht, aber auch überschäumendem Temperament und sprühender Lebensfreude – das boten Olga Hensen, Virtuosin am Klavier, und Martin Schädlich mit Trompete und Flügelhorn bei ihrem Auftritt in der „Haltestelle“ in Kempen. „Saudades do Brasil“ war das Motto eines brasilianisch-lateinamerikanischen Musikangebots, das nicht zuletzt wegen des großen Könnens dieser beiden Musikenthusiasten zu einem höchst beeindruckenden Gastspiel wurde.