Halt in Kempen und Willich : Geflügel für den heimischen Garten kommt per Lkw

Mit sicherem Griff befördern die Mitarbeiter die Tiere aus dem Lastwagen in die mitgebrachten Transportbehältnisse der Kunden. Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

Kempen/Willich Ein Geflügelhändler aus Westfalen hielt am Samstag an den Raiffeisenmärkten in Kempen und Willich. Kunden holten sich dort Tiere für den heimischen Garten ab. Nächste Gelegenheit ist am Ostersamstag.

(barni) Immer mehr Menschen haben Spaß an der Geflügelhaltung im eigenen Garten. Und weil das so ist, fahren die Geflügeltransporter des Geflügelhofes Franz Schulte im westfälischen Delbrück-Westenholz mit der gefiederten Fracht durch ganz Deutschland. Am Samstagmittag fuhr ein solcher Lkw auf dem Hof des Raiffeisenmarktes in Kempen vor. Gut ein halbes Dutzend Kunden warteten bereits, einige hatten ihre Wunschrassen vorbestellt.

Die Geschwister Peter und Joana Tißen aus Kempen haben bereits zehn Hühner, vier Gänse und drei Enten. Sie hatten sich jetzt für die Rasse Grünleger entschieden: „Diese Hühner sind pflegeleicht und legefreudig“, erklärte Joana Tißen. Ute Wolff aus Kerken nahm vier Hühner der Rassen Sussex, Tetra, Bovans und Blausperber. Warum die Eier nicht einfach im Supermarkt kaufen? „Die Eier von den eigenen Hühnern schmecken einfach besser“, erklärte die Kerkenerin.

Die jetzt zum Preis zwischen zehn und elf Euro erworbenen Tiere sind 20 Wochen alt und bereits legereif. Sehr wahrscheinlich also, dass die Käufer zu Ostern bereits deren Eier genießen können. Gänse wird es erst in rund vier Wochen geben. Bei den beiden Mitarbeitern des Geflügelhofes saß jeder Handgriff: Raus aus den gelben Kunststoffkäfigen und rein in die Behältnisse, die die Käufer mitgebracht hatten, vom Pappkarton mit Löchern bis hin zu grauen Kunststoffboxen.