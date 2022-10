Neues Angebot für Familien : Hallenbad in Grefrath bietet erstmals Babyschwimmen an

Grefrath Bei mindestens 30 Grad können schon die Jüngsten im Wasser im Schwimmbad an der Dorenburg planschen. Vier Kurse sind sonntags geplant.

Nach dem Ende der Freibadsaison in Grefrath ist nun das Hallenbad an der Dorenburg wieder geöffnet. Seit Montag, 17. Oktober, können dort Schwimmer in jedem Alter ihre Bahnen ziehen. Auch die Jüngsten, die noch nicht schwimmen können, sind mit ihren Eltern im Bad willkommen: Erstmals bieten die Gemeindewerke Grefrath, die die Bäder betreiben, jetzt auch Babyschwimmkurse an. Spaß und Freude am und im Wasser stehen an erster Stelle. „Durch die Frühstimulation und die Nutzung der Eigenschaften des Wassers wird die Motorik und die Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder gezielt gefördert“, so beschreiben die Gemeindewerke das Angebot. Mit Hilfe von verschiedenen Grifftechniken gebe man dem Säugling im Wasser die nötige Sicherheit, aber auch den nötigen Freiraum. Dies führe zu einer verstärkten Entwicklung der Selbstständigkeit und des Selbstvertrauens. Gemeinsame Spiele und gemeinsames Singen sollen helfen, erste Kontakte zu knüpfen und gleichzeitig die Freude am Umgang mit dem Wasser zu stärken. Die Kurse leitet Iris Breuer, vielen Grefrathern auch als Abteilungs- und Übungsleiterin Schwimmen beim TuS Oedt bekannt. Vier Babyschwimmkurse starten nun im Hallenbad mit je zehn Babys. Viele Eltern seien interessiert, berichtet Jasmin Splinter vom Bäderteam der Gemeindewerke, „die Hälfte der Plätze ist schon vergeben.“ Die Babykurse finden sonntags zwischen 9 und 11 Uhr im Lehrbecken statt und dauern jeweils eine halbe Stunde, die Wassertemperatur liegt bei mindestens 30 Grad.