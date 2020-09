Geplante Wahlveranstaltung : Halle in Oedt: Bürgermeister erteilt AfD Absage

In der Albert-Mooren-Halle in Oedt sollte die AfD-Veranstaltung stattfinden. Foto: Achim Hüskes

Oedt Der Kreisverband der AfD möchte in der Albert-Mooren-Halle eine Wahlveranstaltung abhalten. Von Pächter und Gemeinde gab es eine Absage. Nun will die AfD den Zugang vor Gericht erstreiten.

Die Gemeinde Grefrath will dem Antrag der AfD zur Nutzung der Albert-Mooren-Halle in Oedt nicht stattgeben. „Wir halten den Antrag aus mehreren Gründen für rechtlich bedenklich“, sagt Bürgermeister Manfred Lommetz. „Wir haben uns entschieden, nicht freiwillig das Feld zu räumen.“

Der AfD-Kreisverband Viersen möchte in der Halle am 10. September eine Wahlveranstaltung mit mehr als 100 Personen abhalten. Pächter Christian Karpenkiel hatte über seinen Anwalt ausrichten lassen, dass er mit der Partei keinen Mietvertrag mehr eingehen werde. Er begründet das mit Sicherheitsbedenken. Vor dem AfD-Neujahrsempfang im Januar hatte er Drohungen erhalten.

Die AfD versuchte die Hallennutzung über die Gemeinde als Eigentümer durchzusetzen. Nun will der Kreisverband den Zugang beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf erstreiten, wie AfD-Bundestagsmitglied Kay Gottschalk bestätigt. „Das nehmen wir in Kauf“, sagt Lommetz. Bürgermeister und Pächter betonen, dass die Abfuhr nicht an die AfD direkt gerichtet sei. „Es bestehen berechtigte Gründe wegen der Vorkommnisse in der Vergangenheit“, sagt Lommetz. Gottschalk entgegnet: „Das kann in einer Demokratie nicht der Maßstab sein.“