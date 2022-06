Halise Bayram und Norbert Menges stellen aus : Malerei und Skulpturen in Grefrath zu sehen

Grefrath/Nettetal Halise Bayram und Norbert Menges zeigen vom 10. bis 12. Juni ihre Arbeiten in einer gemeinsamen Atelierausstellung in Grefrath. Sie malt, er schafft Skulpturen aus Aluminium und Stahl.

Auf Initiative des Grefrather Künstlers Norbert Menges zeigen Menges und die Künstlerin Halise Bayram, vielen in der Region noch als Chefärztin des Städtischen Krankenhauses Nettetal bekannt, am Wochenende ihre Arbeiten in einer gemeinsamen Atelierausstellung in Grefrath. Bayram ist seit 2016 nicht mehr am Hospital tätig, nachdem sie schwer erkrankte. In dieser Zeit half ihr auch die Malerei. „Das Malen hat mich immer interessiert“, sagt die Nettetalerin. Insbesondere ein Bild faszinierte sie: eine Arbeit mit dem Titel „Märchenwald“, die sie als junge Assistenzärztin in Bochum entdeckte. „Dieses Bild hat mich in meinem Innersten ergriffen“, erinnert sie sich heute. „Und als dann aufgrund der Erkrankung so auf mich zurückgeworfen war, sagte mein Nachbar: ,Mal mir ein Bild.‘“ 2017 war das, „da ging es mir ganz dreckig“, sagt Bayram. Sie begann, zu malen - in der Spachteltechnik, die sie beim „Märchenwald“ so fasziniert hatte. Es klappte: Der Nachbar sagte: „Boah!“, als er das Bild sah, und Bayram malte weiter, beschenkte Freunde mit Bildern, malte und malte. „Meine Bilder sind schwungvoll und positiv“, sagt sie: „Ich brauche das auch, um mich positiv zu verstärken.“