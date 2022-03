1444 erstmals erwähnt : Halbfastenmarkt lockt nach Kempen

Der Halbfastenmarkt zieht alljährlich viele Besucher nach Kempen, die an den Ständen stöbern und allerhand nützliche Dinge für den Haushalt entdecken. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Kempen Seit mindestens 650 Jahren gibt es in Kempen große Märkte, auf denen alles angeboten wird, was man so braucht. Nützliches und Schönes gibt es auf dem Halbfastenmarkt, der schon im 15. Jahrhundert viele Besucher aus der Umgebung anzog.

Die Kempener Altstadt verwandelt sich am Dienstag, 22. März, in einen der größten Freiluftbasare am Niederrhein: Dann ist Halbfastenmarkt. Die großen Krammärkte haben in Kempen eine jahrhundertealte Tradition. Der Kölner Erzbischof Friedrich von Saarwerden, der Erbauer der Kempener Burg, legte vor 650 Jahren im Jahr 1372 die Grundlage dafür, als er den Kempenern einen Markt zugestand und den Besuchern versicherte, dass er ihnen drei Tage vor und nach dem Markttermin am Fest des heiligen Apostels Jakob, das ist am 25. Juli, seinen Schutz gewähren würde.

Denn Händler und Marktbesucher waren in der damaligen Zeit nicht sicher vor Räubern und Auseinandersetzungen. So versicherte Friedrich, „dass alle Menschen beiderlei Geschlechts, die mit ihren Gütern oder Waren, welcher Art sie auch immer sind, den genannten Markt besuchen, Frieden und Sicherheit haben, wenn sie dorthin kommen, dort drei Tage lang bleiben und von dort frei fortgehen sollen ...“, wie Friedhelm Weinforth im Kapitel „Mühlen und Märkte“ der Kempener Stadtgeschichte ausführt. Insgesamt gab es früher sechs solcher großen Märkte in Kempen, zu denen die Menschen von überall her aus der Umgebung herbeiströmten, darunter auch zum Markt am Dienstag vor Halbfasten, den der Kölner Kurfürst Dietrich von Moers den Kempenern 1444 bewilligte.

info Für Marktbesucher gilt die 3G-Regel Termin Der Halbfastenmarkt findet immer am Dienstag vor Halbfasten statt, das ist in diesem Jahr der 22. März, von 8 bis 19 Uhr in den Straßen der Altstadt. Corona-Regeln Laut Stadt gilt für den Besuch des Marktes 3G: Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein.

Was die Menschen damals in Kempen kauften, darüber kann Weinforth nur Vermutungen anstellen. Der Tuchhandel spielte damals eine gewisse Rolle, so dass Händler in Kempen wohl auch Tuche feilboten. Außerdem wurden dort Weinforth zufolge sicherlich Güter des täglichen Gebrauchs, Geschirr, Metallwaren, aber auch Gewürze aus fremden Ländern und Luxusgüter wie besonders edle Stoffe und Schmuck angeboten.

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Um die Sicherheit der Händler und Besucher kümmert sich nicht mehr der Erzbischof, sondern Polizei und Ordnungsamt, doch immer noch ziehen die großen Krammärkte – heute Hubertusmarkt und Halbfastenmarkt – auch viele Neugierige aus dem Umland in die Stadt, die an den Ständen stöbern wollen. Von 8 bis 19 Uhr bieten Händler am Dienstag allerhand Schönes und Nützliches an, dazu gibt es Köstlichkeiten, die zu einem solchen Markt einfach dazu gehören.

Der Markt erstreckt sich über Buttermarkt, Engerstraße, Burgstraße, Peterstraße, Ellenstraße, Studentenacker, Judenstraße und Kuhstraße. Wie die Stadt mitteilte, gibt es viel zu entdecken. Viele Händler besuchen die Kempener Krammärkte bereits seit vielen Jahren, andere sind in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. So kehren beispielsweise die Firmen Backhausen mit Möbelpflege und Dekoartikeln und Gewürze Dümeland zurück an die Ellenstraße an ihre angestammten Plätze. Uwe Hübener ist mit einem großen Angebot an Kinderbüchern an der Kuhstraße, dort können Besucher auch Monschauer Senf, Imkerhonig, Trockenfrüchte, Stahlwaren, Socken und einiges mehr kaufen. Ein Blick durchs Kuhtor lohnt sich: Dort befinden sich der Stand der Firma Roß mit Wachstischtüchern und Familie Krutak mit einem Lederwaren-Angebot. Freuen dürften sich die Kempener auch über die Firma Tönis aus Herten, die mit ihrer Edelfischräucherei wieder zurück an der Burgstraße ist.