Halbfastenmarkt in Kempen Kunden strömen trotz Regens nach Kempen

Der Halbfastenmarkt in Kempen hat eine Jahrhunderte alte Tradition – und ist entsprechend fest in den Terminkalendern von Besuchern und Marktbeschickern verankert. Erstmals erwähnt wurde er 1444, also vor 579 Jahren, als der Kölner Kurfürst Dietrich von Moers den Kempenern diesen Markt am dritten Dienstag in der Fastenzeit zugestand. So kann auch weder eine Pandemie-Pause noch Dauerregen den Markt kleinkriegen – auch wenn in diesem Jahr mit 130 Anmeldungen deutlich weniger Marktbeschicker angemeldet waren als früher üblich. Also war bei den Planungen die Ellenstraße direkt außen vor geblieben.