Stadt Kempen will Mitarbeitende binden Händler entsetzt über Stadt-Benefits

Die Nachricht kam zum Schluss, aber sie hatte es in sich: Am Ende der Mitgliederversammlung des Kempener Werberings am Dienstagabend berichtete Rainer Hamm, Geschäftsführer des Werberings, kurz und knapp von einem neuen Angebot, mit dem die Stadt Kempen Mitarbeitende gewinnen und halten will. Beschrieben wird das Angebot auf der neuen Karriere-Homepage kempen.sucht-sie.de wie folgt: „Alle Mitarbeitenden der Stadt Kempen haben Zugriff auf ein umfangreiches Portal, auf dem zahlreiche und wechselnde Rabattangebote bekannter Marken, aber auch regionaler Anbieter zu finden sind. Die Angebote können digital sowie vor Ort eingelöst werden.“