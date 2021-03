Gymnasiasten aus Kempen erfolgreich : Landessieg für Thomaner bei „Jugend forscht“

Kempen Simon Sure und Lukas Weghs haben im Wettbewerb den Sprung auf die Bundesebene geschafft. Die beiden 17-Jährigen beschäftigten sich mit der Entwicklung eines Roboters für die Landwirtschaft und der Suche nach Exomonden.

Am Thomaeum in Kempen ist die Freude groß: Zwei Schüler des Gymnasiums haben mit einem Landessieg im Wettbewerb „Jugend forscht“ den Sprung auf die Bundesebene geschafft. Simon Sure holte seinen Sieg im Fachgebiet Mathematik/Informatik. Er hat einen günstigen, selbstbalancierenden und autonomen Roboter für den Einsatz in der Landwirtschaft entwickelt.