Mehr als nur Sport und Musik Thomaeum in Kempen plant wieder großen Tanzball

Geladen sind zu diesem „Tanzball Reloaded“ am Freitag, 12. Mai, die Oberstufenschülerinnen und -schülern, deren Tanzbälle durch Corona nicht stattfinden konnten. Angesprochen fühlen dürfen sich also in erster Linie Schülerinnen und Schüler der EF, Q1 und Q2, einmalig aber auch alle ehemaligen Thomaerinnen und Thomaer, die bereits in jüngerer oder fernerer Vergangenheit einen Tanzball absolviert haben. Ein Partner oder eine Partnerin darf dazu gern mitgebracht werden. Auch ein Tanzcrashkurs in Zusammenarbeit mit dem Tanzclub TC Seidenstadt Krefeld wird für alle Interessierten an zwei Samstagen angeboten. Dieser Crashkurs wird stattfinden sowohl am Samstag, 29. April, als auch am Samstag, 6. Mai, jeweils von 11 bis 14 Uhr. Wer sich als ehemalige oder ehemaliger Tanzball-Absolventin oder -absolvent zu dem diesjährigen Ball anmelden möchte, findet die Anmeldung und alle wichtigen Informationen dazu unter „Downloads“ auf der Thomaeum-Homepage www.thomaeum.de. Hier finden alle Interessierten – und das Thomaeum hofft auf ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer – alle notwendigen Informationen und Ansprechpartner, die für die Anmeldung notwendig sind.