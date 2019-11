Heyerdrink : Neuer Wohnraum in der Kempener City

Der Neubaukomplex der GWG am Heyerdrink in Kempen: Links ist das rot verklinkerte Gebäude zu erkennen, dessen Mietwohnungen bereits bezogen sind. Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen baut am Heyerdrink am Rande der Kempener Altstadt einen Komplex mit 59 Wohneinheiten. Im Herbst 2020 soll alles fertig sein. Es gibt eine Musterwohnung im Baucontainer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

„Es ist immer schwer, sich vorzustellen, wie es später von der Grundausstattung her in unseren Wohnungen aussehen wird. Daher hatten wir die Idee, einen Mustercontainer einzurichten“, sagt Falk Figgemeier. Und in genau diesem steht der Prokurist und Leiter der Bauabteilung der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (GWG) für den Kreis Viersen. Während hinter ihm die ersten zehn bezogenen Wohnungen des GWG-Neubauprojekts am Heyerdrink bereits unschwer an Gardinen und Pflanzen in den Fenstern zu erkennen sind, liegt vor ihm die Baustelle mit drei Neubaukomplexen. Mittendrin steht der Mustercontainer. „Hier zeigen wir unsere Qualitätsstandards für den frei finanzierten sowie den öffentlich geförderten Bereich“, erläutert GWG-Vorstand Michael Aach. Beide Bereiche unterscheiden sich durch den Mietpreis. Die teureren Wohnungen erhalten eine höherwertige Ausstattung.

Wobei beide Standards nicht weit auseinander liegen, wie an den beiden im Container installierten Badezimmern zu erkennen ist. Die barrierefreien Duschen mit dem Edelstahlbodenablauf, den das GWG-Logo ziert, unterscheiden sich nur durch eine Duschstange oder eine Glaswand. „Im öffentlichen geförderten Bereich ist es eine Vorgabe, dass der Duschbereich komplett frei ist. Das erreichen wir mit der umführenden Stange für einen Duschvorhang. Bei den frei finanzierten Wohnungen ist das nicht der Fall und hier setzen wir auf Glastrennwände“, erklärt Figgemeier.

INFO Vermietung der Wohnungen angelaufen Am Heyerdrink entstehen 59 Wohnungen in vier Neubauten, 31 davon sind öffentlich gefördert. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen 50 und 90 Quadratmeter. Es gibt eine Tiefgarage mit 44 Stellplätzen. Die GWG investiert 13 Millionen Euro. Der Mietpreis liegt im geförderten Bereich bei 5,05 Euro pro Quadratmeter und im frei finanzierten Teil bei 8,50 Euro. Kontakt für Mietinteressenten: Melina Pippers, Telefon: 02162 57800.

Bei den Badezimmerfliesen geht es in der höherwertigen Ausstattung ein wenig filigraner zu, aber sowohl die anthrazitfarbenen Fliesen als auch die Hochausläufe beim Waschbecken sind in beiden Varianten gegeben. Als Muster für die späteren Bodenbeläge gibt es Kunststoffplanken in Holzoptik.

GWG-Prokurist Falk Figgemeier in einer der Badezimmer im Container, in dem die Muster-Ausstattungen gezeigt werden. Foto: Wolfgang Kaiser

Bei der Elektrik gibt es Steckdosen mit USB-Ladestellen oder Leisten, bei denen Stecker ohne großes Ruckeln und Ziehen aus der Dose gelöst werden können. Wie die Wände in den späteren Wohnungen aussehen könnten, wird ebenfalls im Mustercontainer präsentiert. Raufaser ist für die Varianten zum günstigeren Mietzins vorgesehen. Glatte, mit streichfähiger Makulatur vorbereitete Wände sind es für die hochwertigeren Einheiten. Dass alle Wohnungen automatische Rollläden mit modernen Bedienelementen haben, wird ebenfalls im Mustercontainer gezeigt. Dazu kommt die kontrollierte Wohnraumlüftung mit Zu- und Abluft, die in jeder Wohnung separat geregelt werden kann. Fußbodenheizung ist selbstverständlich. „Ich denke, mit dem Mustercontainer vermitteln wir einen Eindruck einer späteren Wohnungsausstattung sehr gut“, sagt Aach. Mit Hinblick auf die gerade angelaufene heiße Phase der Vermietung kann der Mustercontainer für Mietinteressenten eine Hilfe sein.