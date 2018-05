Stadt Kempen: Gut Heimendahl lädt zum traditionellen Hoffest ein

Stadt Kempen Das große Hoffest auf dem Gut Heimendahl ist für viele ein alljährliches Highlight. Traditionell lädt der historische Gutshof gegen Ende Mai seine Besucher für ein Wochenende ein, dieses Angebot nutzen jedes Mal tausende Menschen aus ganz Nordrhein-Westfalen.

Am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 26. und 27. Mai, ist es wieder soweit. Um 10 Uhr öffnet der Familienbetrieb seine Tore, um Besucher unter anderem mit der bekannten Schafschur, die mit einer Pediküre und Pflege der Tiere einhergeht, zu faszinieren. Außerdem haben sich rund 100 Handwerker und Markthändler angekündigt, die ihre Stände über das gesamte Areal verteilen und Interessenten einen Einblick in das frühere Leben auf dem Land geben. Zudem demonstrieren sie ihre Kunstfertigkeiten und laden zum Gespräch ein.

Im Angebot sind sind die verschiedensten landwirtschaftlichen und Naturprodukte, selbstgefertigte Dekoartikel für Heim und Garten, Landmode und Kunsthandwerk. Mit dabei sind in diesem Jahr wieder der Falkner Mario Scholz, die Oldtimer-Fans mit Werkstatt und der Glockengießer Ferdl Ostermaier, der an seiner Schmelzhütte über den Fortschritt des authentischen Nachgusses einer der ältesten Glocken der Welt berichtet.

Besucher haben außerdem die Möglichkeit, kulinarische Köstlichkeiten aus der Hofküche zu testen, an der beliebten Bimmelbahnfahrt über das Hofgelände teilzunehmen und verschiedene Tiere anzuschauen und zu streicheln. Dazu gibt es Live-Musik. Aufgrund von aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen, die der Familienbetrieb treffen musste, müssen Besucher erstmals Eintritt zahlen. Erwachsene bekommen Karten fünf Euro, Kinder haben freien Eintritt. Nur so können die erforderlichen Maßnahmen in den Bereichen Sicherheit, Verkehrssicherung und Brandschutzwache erfüllt werden,