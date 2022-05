Hoffest auf Gut Heimendahl : Alle Köstlichkeiten des Niederrheins

Kempen Ein Stück Landleben hautnah erleben und einen bunten Markt genießen, das können die Besucher am 21. und 22. Mai beim Hoffest auf Gut Heimendahl. Welche niederrheinischen Spezialitäten aufgetischt werden.

Wie immer gehören Schafschur und Maibaumsetzen zu den Klassikern des Festes. „Der Maibaum erhält in diesem Jahr zwei neue Embleme“, informiert Cohrs. Zum einem werden die niederländischen Handwerker mit einem Emblem für die hervorragenden Dacharbeiten am Haus Bockdorf ausgezeichnet. Das Dach des historischen Gebäudes erstrahlt nämlich in neuem Glanz. Es wurde komplett restauriert. Zum anderen erhält Lucasz Stachowiak für seine 20-jährige Zugehörigkeit zum Gutshof ein Maibaumemblem.