Fragen zur Grundsteuerreform : Finanzamt Kempen stockt Hotline auf

Kreis Viersen Bis zum 31. Oktober müssen Bürger ihre Daten für die neue Grundsteuer hinterlegen. Die Finanzverwaltung baut die Serviceleistungen dafür aus. Infos gibt es im Internet und am Telefon.

Die Finanzämter Kempen und Viersen werden die Grundsteuer-Hotline mit weiteren personellen Maßnahmen stärken. In den Finanzämtern in Nordrhein-Westfalen werden bis zu 200 zusätzliche Kolleginnen und Kollegen an den Telefonen sitzen. In der Spitze stünden landesweit damit bis zu 500 Mitarbeiter telefonisch zur Verfügung. Das Rechenzentrum der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung habe die technische Kapazität für die Grundsteuer-Hotline mehr als verdoppelt. Sobald die Hotlines der Finanzämter Kempen oder Viersen ausgelastet sind, werden Gespräche automatisch auf freie Kapazitäten in den umliegenden Ämtern umgeleitet, so Otto und Luley. Die Hotline ist von Montag bis Freitag, von 9 bis 18 Uhr erreichbar. Die Nummern lauten 02152 9191959 (Kempen) und 02162 9551959 (Viersen). „Besonders am Vormittag kommt es aktuell zu einem starken Anrufaufkommen. Wir empfehlen daher den Bürgerinnen und Bürgern einen Anruf nach 13 Uhr“, betont Luley.