Regenbogenschule und Grundschule Wiesenstraße in Kempen : Kinder sammeln laufend Spenden für Zirkusprojekt

Kempen Mit einem Sponsorenlauf sammelten Kinder der Regenbogenschule in Kempen am Freitag Spenden für ein Zirkusprojekt, das für 2023 geplant ist. Die Grundschule Wiesenstraße sammelte im Sommer bereits Spenden bei einer Wanderung.

Im Mai findet in Rahmen der Projektwoche an der Regenbogenschule Kempen und an der katholischen Grundschule Wiesenstraße ein Zirkusprojekt statt. Dann schlüpfen Jungen und Mädchen in die Rolle von Akrobaten, Jongleuren oder werden Eltern und Geschwister bei ihrem Auftritt als Clowns unterhalten. Doch bevor es so weit ist, muss die Finanzierung sichergestellt werden. Dafür veranstaltete die Regenbogenschule am Freitag einen Sponsorenlauf in der Hoffnung, einen Großteil der noch fehlenden 5000 Euro einzunehmen. An der Wiesenstraße fand bereits vor den Sommerferien eine Sponsorenwanderung statt. Die ersten und zweiten Klassen der Regenbogenschule liefen 15 Minuten, die Dritt- und Viertklässler liefen 30 Minuten und konnten so auch ihr Laufabzeichen absolvieren. In den Familien machten die Kinder Werbung, sicherten sich Sponsoren wie Eltern, Großeltern oder Paten, die einen bestimmten Betrag pro gelaufener Minute spenden und damit einen Beitrag zum Zirkusprojekt leisten.