Welche Schule ist die richtige? : Info-Abende für Eltern an Grundschulen in Kempen

Kempen Die städtischen Grundschulen bieten Ende September Info-Abende für Eltern an. Dort können sich die Eltern etwa über die Einschulung informieren.

Der Info-Abend an der Astrid-Lindgren-Schule, einer katholischen Grundschule an der Straelener Straße 2 in Kempen, findet am Mittwoch, 28. September, um 19 Uhr in der Schule statt. Weitere Infos zur Schule finden Interessierte unter www.astrid-lindgren-schule-kempen.de, die Schule ist unter Telefon 02152 5600 zu erreichen. Die katholische Grundschule Wiesenstraße an der Wiesenstraße 68 in Kempen lädt für Dienstag, 27. September, 19 Uhr, zum Info-Abend in die Schule ein. Mehr über die Schule erfahren Eltern unter www.kg-­wiesenstrasse.de, das Sekretariat ist unter Telefon 02152 2450 erreichbar. Die Gemeinschaftsgrundschule Regenbogenschule an der Eichendorffstraße 12 in Kempen plant den Info-Abend für Donnerstag, 29. September, 19 Uhr, in der Turnhalle an der Eichendorffstraße. Mehr über die Schule ist unter www.regenbogenschule-­kempen.de zu erfahren, erreichbar ist die Schule unter Telefon 02152 4735.