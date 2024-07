Gemeinschaftsgrundschule Grefrath Anbau soll nach den Sommerferien fertig sein

Die Gemeinde rechnet mit Kosten für den Anbau in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro. Er entsteht dort, wo sich bis zum Abbruch in den Osterferien 2023 der alte Toilettentrakt der Grundschule befand. Nach Vorgabe von Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) wurden der vorhandene Flur und die Treppenhäuser genutzt, so wollte die Gemeinde eine wirtschaftliche und effiziente Lösung finden. Die Klassenräume wurden so flexibel geplant, dass sie auch von der Offenen Ganztagsschule mit genutzt werden können – für die Gemeinde ein wichtiger Faktor mit Blick auf den Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz ab 2026. Vor Ferienbeginn seien die letzten Absprachen zwischen Schulleitung, Verwaltung und Architekturbüro getroffen worden.