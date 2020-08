Grünflächenamt der Stadt Kempen : Bürger werden um Hilfe beim Bewässern gebeten

In Kempen gibt es bereits einige Gießpatenschaften. Vor einiger Zeit stellte der Verkehrsverein einen speziellen Gießwagen vor, den hat die Firma Hamelmann konstruiert. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

Kempen In den vergangenen Wochen haben sich etliche Kempener Bürger an der Bewässerung von Straßenbäumen und Pflanzen am Straßenrand beteiligt. Dafür dankt das Grünflächenamt den Bürgern ausdrücklich.

Doch dies scheint offensichtlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein zu sein. Denn das Grünflächenamt erneuerte jetzt seine Bitte um Mithilfe.

Derzeit seien die Mitarbeiter des Baubetriebshofs überwiegend mit der Bewässerung von Bäumen, Sträuchern und Pflanzbeeten beschäftigt. Die regulären Pflegearbeiten seien aufgrund des trockenen, harten Bodens kaum noch möglich. Mit neun Gießfahrzeugen (inklusive zwei Feuerwehrfahrzeugen) werden nach Angaben der Stadt täglich etwa 110.000 Liter Gießwasser in den öffentlichen Grünanlagen verteilt. Das meiste Wasser stammt aus dem hauseigenen Brunnen des Baubetriebshofs. Gegossen würden bevorzugt junge Anpflanzungen, die in den vergangenen drei Jahren angelegt worden sind. Größere Grünflächen würden mit mobilen Regnern, die an die Hydranten angeschlossen werden, bewässert. Die Platanen auf dem Buttermarkt würden ebenfalls durch mobile Regner bewässert, damit das Wasser durch die Fugen des Natursteinpflasters die Feinwurzeln der Bäume erreicht.

Außerdem bewässert ein von der Stadt beauftragtes Unternehmen mit täglich bis zu 70.000 Liter Wasser öffentliche Grünflächen. Zudem helfen das Technische Hilfswerk (THW) und ein Landwirt ehrenamtlich bei der Bewässerung mit.

Das Grünflächenamt weist in diesem Zusammenhang auf so genannte Pflegepatenschaften für Baumbeete oder Grünflächen hin, die Bürger ehrenamtlich übernehmen können. Nähere Informationen dazu gibt es beim Grünflächenamt unter Telefon: 02152 917-3203.

(rei)