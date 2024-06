Fördergelder für den Niederrhein Grünes Licht für Leader-Projekte in Kempen und Grefrath

Für die Region kamen am Montag gute Nachrichten aus Wachtendonk: Dort befindet sich das Büro von Katharina Genc und Melanie Dornis. Die beiden sind Regionalmanagerinnen für die Leader-Region „Mittlerer Niederrhein“ (Lemini), der neben Kempen und Grefrath auch Wachtendonk, Issum, Kerken und Rheurdt angehören. Der Zusammenschluss als Leader-Region soll dazu beitragen, das Leben in der Region noch lebenswerter zu machen. So gibt es Fördermittel für kleine und große Projekte, die beispielsweise in den Bereichen Mobilität, Tourismus oder Freizeit umgesetzt werden können.