Beteiligung erwünscht : Grüne wollen Jugendparlament für Kempen

Monika Schütz-Madré von den Grünen aus Kempen will von Kindern und Jugendlichen selbst hören, was sie in der Stadt verändern möchten: „Klar haben wir Politiker auch Kinder oder Enkel, so bekommt man eine Menge mit. Aber eben nicht alles.“ Foto: Grüne

Kempen Kinder und Jugendliche sollen in Kempen mitbestimmen und mitgestalten dürfen. Das fordern die Grünen, die deshalb in der Stadt ein Jugendparlament einrichten wollen. Damit wollen sie auch vermitteln, wie Demokratie funktioniert.

In Kempen wollen die Grünen Kindern und Jugendlichen mehr Gehör verschaffen. Gelingen soll das durch ein Jugendparlament. Dazu haben die Grünen einen Antrag formuliert, über den in der nächsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Donnerstag, 5. Mai, gesprochen werden soll. „Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche in Kempen mitbestimmen und mitgestalten“, schreiben Joachim Straeten, Monika Schütz-Madré und Rene Heesen in der Begründung ihres Antrags. Man wolle Kinder und Jugendliche nicht nur punktuell zu Projekten befragen und beteiligen, „wie es bisher teilweise – mehr oder weniger erfolgreich – praktiziert“ werde, heißt es in der Begründung, etwa bei der Planung für Spielplätze oder Jugendzentren: „Auch und gerade bei Beratungen im Planungs-, im Schul-, Sport- oder Jugendhilfeausschuss ist die originäre Perspektive von Kindern und Jugendlichen eine Bereicherung.“ Deshalb fordern die Grünen eine „institutionelle und kontinuierliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am politischen Geschehen und den dazugehörenden Prozessen“, so die Grünen. Politische und gesellschaftliche Teilhabe müsse gelernt werden. Dazu müsse die Politik den ersten Schritt machen, wenn ernsthaft die Teilhabe von Jugendlichen gewünscht sei: „Im Sinne der Partizipation wie auch der Demokratiepädagogik kann das Kinder- und Jugendparlament einen großen Beitrag leisten, welchen wir unterstützen sollten.“