Landwirte in Grefrath, Tönisvorst und Willich : Kartoffeln, Möhren und Milch aus der Region in einer App

Grefrath/Tönisvorst/Willich Die Internationale Grüne Woche findet seit 95 Jahren in Berlin statt — musste wegen der Corona-Pandemie aber dieses Mal ausfallen. Jetzt präsentieren sich die Aussteller nur digital in einer App.

Obwohl der Kartoffelhof Sieben in Tönisvorst nur einen kleinen Werbeetat hat, sind Hans-Leo Sieben und seine Frau gerne zur Grünen Woche in Berlin gefahren, um die Kartoffeln des landwirtschaftlichen Betriebs an der Spree in der NRW-Halle zu präsentieren und den Hof auch jenseits des Niederrheins bekannt zu machen. „Zwei Tage lang haben wir am Stand des Netzwerks Agrobusiness Niederrhein unsere regionalen Produkte im vergangenen Jahr präsentiert, Rezepte rund um die Knolle verteilt und Kartoffelschnaps ausgeschenkt“, erzählt Hans-Leo Sieben. Doch in diesem Jahr fand die 1926 ins Leben gerufene IGW an zwei Tagen nur in digitalen Formaten statt.