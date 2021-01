Wunsch der Grünen : Alle Ratssitzungen in Kempen live im Internet

Alle Ratssitzungen in Kempen live im Internet

Ratssitzungen miterleben, genau in dem Moment, in dem sie stattfinden, vom heimischen Sofa, beim Spaziergang, während der Heimfahrt vom Job – wäre das nicht eine gute Idee? Das haben sich auch die Grünen gefragt und nun den entsprechenden Antrag an Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans gestellt: Ratssitzungen sollen live im Internet übertragen werden.