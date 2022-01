Überlegungen für den Kempener Westen : Grüne wollen Photovoltaik-Pflicht

Kempen Bau und Betrieb sollen in neuen Bebauungsplänen festgeschrieben werden. Ob das rechtssicher überhaupt möglich ist, soll die Verwaltung klären.

„Aus dem Ausschuss wurde angemerkt, dass man so eine Entscheidung zunächst in den Fraktionen beraten wolle, aber eine Grundsatzentscheidung, die dann abschließend im Rat zutreffen sei, begrüßen würde“, so Straeten und Rumphorst weiter: „Die Verwaltung merkte an, dass es nicht sicher sei, ob so eine Festschreibung in Bebauungsplänen rechtssicher sei oder ob man andere rechtliche Möglichkeiten hierfür nutzen müsse, wie zum Beispiel öffentlich-rechtliche Verträge oder Grundstücksverträge.“ Weil jetzt die Vermarktung der ersten Grundstücke im Kempener Westen absehbar sei, habe diese Entscheidung eine hohe Priorität, so Straeten und Rumphorst. Sie werben für das Vorhaben: „Sie wäre auch eine erste Entscheidung für eine Klimaschutzmaßnahme in Kempen, da das Klimaschutzkonzept für Kempen dieses Jahr zur Entscheidung ansteht.“