Schilder sind weg : Grüne wollen Gratis-Parken für E-Autos zurück

Rene Heesen will den Status quo für E-Autos zurück. Foto: Norbert Prümen

Kempen Bis Ende des Jahres konnten Elektro-Autos in Kempen zwei Stunden lang kostenfrei parken. Das hat sich geändert. Die Grünen wollen dies nun wieder rückgängig machen.

Die Grünen in Kempen wollen dafür sorgen, dass Fahrer von E-Autos nichts bezahlen müssen, wenn sie für zwei Stunden auf einem öffentlichen – und eigentlich gebührenpflichtigen – Parkplatz stehen. Das war in Kempen so, seit die Grünen 2015 beantragt hatten, elektrisch betriebene Fahrzeuge auf den öffentlichen Parkplätzen von den Gebühren zu befreien, wurde zum Jahresbeginn 2022 aber geändert.

Die Förderung einer nachhaltigen umwelt- und klimafreundlichen Mobilität sollte auch für die Stadt Kempen Ziel sein, begründeten die Grünen 2015 ihren Antrag. Ein erster Schritt und ein öffentliches Zeichen dieser Förderung könne der Erlass von Parkgebühren für Elektrofahrzeuge sein. Die Kontrolle stelle kein Problem dar, da die Fahrzeuge mit einem E gekennzeichnet seien.

Die Stadtverwaltung sah das Vorhaben damals skeptisch: Sie verwies darauf, dass die Parkraumbewirtschaftung dazu da sei, durch eine Begrenzung der Parkdauer und Gebührenpflicht eine Fluktuation zu erreichen, sodass Besuchern und Kunden ausreichend Parkraum zur Verfügung stehe. Eine Gebührenbefreiung für elektrisch betriebene Fahrzeuge wäre daher systemwidrig. Auch scheine es fraglich, ob Ersparnisse bei den Parkgebühren ein ausreichender Anreiz seien, um ein E-Auto zu kaufen. Der Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Feuerschutz sah das damals anders: Bei einer Nein-Stimme und einer Enthaltung votierte der Ausschuss dafür, elektrisch betriebene Fahrzeuge auf öffentlichen Parkplätzen für zwei Stunden mit Parkscheibe von den Parkgebühren zu befreien.

Zum Jahresbeginn 2022 ist nun eine neue Parkgebührenordnung in Kraft getreten, die der Rat im Oktober 2021 beschloss. In der neuen Ordnung ist beispielsweise festgelegt, dass jetzt auch samstags Parkgebühren erhoben werden und die Gebühr auf den bezahlpflichtigen Parkplätzen nun 1,50 Euro pro Stunde kostet (statt zuvor 1 Euro). Nicht in der neuen Satzung enthalten ist hingegen eine Gebührenbefreiung für E-Autos per Parkscheibe für zwei Stunden. Und weil die neue Gebührenordnung das nicht mehr vorsah, habe die Stadt entsprechend auch die Schilder dazu auf den öffentlichen Parkplätzen abmontiert, erläutert Stadtsprecherin Johanna Muschalik-Jaskolka.

Die Grünen wollen das nun wieder ändern. Sie beantragen für die nächste Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Rettungswesen, dass die Verwaltung den damaligen Beschluss von 2015 rechtskonform umsetzt und in die aktuell erlassene Gebührenordnung, die seit Januar gilt, einfügt. Denn an der Begründung von damals habe sich bis heute nichts geändert, sagt der Stadtverordnete Rene Heesen: „Wir sehen nicht, dass E-Autos schon so weit Normalität sind, dass man keine Anreize mehr braucht. Dazu können wir als Stadt nur in geringem Maße beitragen, aber das ist eine Möglichkeit.“

(biro)