Antrag für Kitas und Schulen in Kempen : Grüne wollen Anschaffung von Luftfiltern prüfen lassen

Kempen Die Grünen in Kempen wollen die Stadtverwaltung prüfen lassen, ob für die Kitas und Schulen in der Stadt nicht doch Luftfilter angeschafft werden können. Die Stadt setzt derzeit auf CO2-Messgeräte.

Die Grünen wollen das Thema nun erneut angehen und die Verwaltung prüfen lassen, ob man Luftfiltergeräte anschaffen könnte und was das kosten würde. Günstige Alternative könnte eine vom Max-Planck-Institut entwickelte Fensterlüftung sein, die durch Ventilatoren unterstützt wird und so Aerosole abtransportieren soll. Der Antrag soll im Haupt- und Finanzausschuss Ende März behandelt werden. Die Stadt wolle beides prüfen, kündigte Schuldezernent Gielen am Dienstag an, gab aber auch zu bedenken, dass Luftfilter die Fensterlüftung nicht ersetzten, „die Schüler müssten also weiter frieren, auch wenn wir die Filter hätten.“ Deshalb habe die Stadt die CO 2 -Messgeräte angeschafft, so dass in den Klassenräumen nur dann gelüftet werden müsse, wenn das Gerät darauf hinweise. „Dadurch werden die Lüftungsintervalle kurz gehalten, damit es in den Räumen möglichst warm bleibt“, so Gielen.