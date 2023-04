Informationsabend der Kempener Grünen Kempen zeigt Interesse an PV-Anlagen beim Grünen Abend

Michaela Baldus, Co-Vorsitzende des Kempener Ortsverbandes der Grünen, hatte schon in ihrer Begrüßungsrede alle eingeladen, PV-Anlagen in und an Kempener Häusern zu besichtigen, ehe Michael Rumphorst, Ratsherr für die Grünen, tiefe Einblicke in die Thematik gab. Dabei räumte er mit einer verbreiteten Annahme auf: PV-Anlagen gehörten nicht zwangsweise auf ein Hausdach. Zur Option stünden auch Carports, Balkone oder Fassaden, im weitläufigeren Raum auch auf Zäune, an Deponien, Ackerflächen oder in Parallelität zu Autobahnen. In jedem Fall zwängen die Klimakatastrophe und die hohen Strompreise zu Veränderungen in der Energieversorgung, führte Rumphorst aus. Derzeit werden in Kempen 1373 Anlagen mit einer Leistung von rund 21.500 Kilowatt-Peak (kWp) genutzt. Grundsätzlich kann man pro kWp (etwa vier Solarmodule) mit einer Erzeugung von 1.000 Kilowattstunde pro Jahr rechnen. In der Thomasstadt werden so beim Strom 18.300 Megawattstunden (MWh) durch Sonnenenergie erzeugt. Das entspreche einer CO 2 -Ersparnis von rund 7700 Tonnen.