Antrag der Kempener Grünen Grünflächen sollen im Mai nicht mehr gemäht werden

Anfang Oktober hatten der Ortsverband der Grünen zum „Grünen Abend“ eingeladen. Dort hatte Martin Sorg vom Entomologischen Verein Krefeld zum Thema „Ausgesummt – das Verschwinden der Insekten“ referiert. Das Ergebnis seiner europaweit einzigartigen Langzeituntersuchung: In den vergangenen 27 Jahren habe die Gesamtbiomasse fliegender Insekten hier um mehr als 75 Prozent abgenommen, die Artenzahlen seien ebenfalls zurückgegangen. Die heimische Insektenvielfalt schwinde dramatisch, stellt nun die Fraktion der Grünen fest. Ein Grund dafür liege unter anderem darin, dass das Angebot an Nahrungsquellen wie Wildblumen immer weiter abnehme. Gerade im Mai, einem Monat, in dem das Nahrungsangebot für Insekten noch sehr dürftig sei, wüchsen auf den Wiesen viele Pflanzen und Wildkräuter, die den Insekten als wichtige Nahrungsquelle dienten.