Politische Arbeit fortführen Kempener Grüne bestätigen ihren Vorstand mit einstimmigem Votum

Der Stadtverband hatte die Veranstaltungsreihe „Grüner Abend“ ins Leben gerufen. Regelmäßig finden in diesem Rahmen Informationsveranstaltungen für die Kempener Bürgerschaft statt. Einen Überblick über die Termine der Grünen findet man im Internet unter www.gruene-kempen.de › Termine. Das „Grüne Büro“ befindet sich an der Peterstraße 19. Hier findet am Mittwoch, 26. April, ab 19 Uhr die kommende, offene Stadtverbands- und Fraktionssitzung in hybrider Form (per Zoom) statt. Anmeldungen dazu sind möglich per E-Mail an info@gruene-kempen.de.