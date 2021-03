Antrag im Umweltausschuss : Grefraths Grüne schlagen Baumschutzsatzung vor

Grefrath Die Faktion der Grünen hat den Antrag gestellt, zum Schutz des Baumbestandes auf dem Gemeindegebiet eine Baumschutzsatzung aufzustellen.

Eine solche Baumschutzsatzung braucht Akzeptanz. Nach Vorstellung der Grünen soll dies mit gezielten Informationen der Öffentlichkeit geschehen. So könne die Umsetzung der Satzung in der Bevölkerung gefördert werden, heißt es in dem Antrag der Grünen. Der Schutz bestehender Bäume – gerade in Zeiten der Klimaveränderung und in deren Folge höhere Durchschnittstemperaturen und längeren Trockenperioden – gewinne eine immer größer werdende Bedeutung. „Gerade in bewohnten Gebieten muss der Erhalt und die Entwicklung des Baumbestands mit seinen vielfältigen Funktionen für Mensch und Tier ein wichtiges gesellschaftliches Ziel sein“, formulieren die Grünen. Daher solle der Baumschutz nun auch in Grefrath mit einer Baumschutzsatzung konkretisiert und zukünftig gelebt werden.