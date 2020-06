Kommunalwahl 2020 in Grefrath : Neue Gesichter für die Kommunalwahl bei den Grünen

Grefrath Zur Vorbereitung auf die Kommunalwahl am 13. September haben sich die Grefrather Grünen getroffen. Sie werden mit einigen neuen Köpfen an den Start gehen. Einstimmige Unterstützung gab es für den Bürgermeisterkandidaten Jens Ernesti.

Am 13. September gehen die Grünen mit einigen neuen Köpfen an den Start. Marcus Lamprecht freute sich, dass die Reserveliste mit 16 Kandidaten 50 Prozent größer sei als bei der vorangegangen Kommunalwahl. In allen 16 Grefrather Bezirken tritt ein Kandidat der Grünen an. Die Abstimmungen zu den Direktkandidaten in den Wahlbezirken und zur Reserveliste erfolgten ohne Gegenstimmen und nur mit vereinzelten Enthaltungen.