Politik in Grefrath Grüne bestätigen ihre Fraktionsspitze mit einstimmigem Votum

Die Partei Bündnis 90/Die Grünen in Grefrath hat am 21. Januar im Rahmen ihrer Jahresauftaktsitzung ihre Fraktionsspitze bestätigt. Monika von Söhnen und Maren Rose-Hessler wurden als Sprecherinnen in ihren Ämtern als Fraktionsvorsitzende jeweils einstimmig wiedergewählt. Damit wurde deutlich, dass das Engagement der beiden hoch eingeschätzt wurde. Auch die beiden Sprecherinnen waren sich einig: „Wir freuen uns sehr, uns auch in der zweiten Hälfte dieser Legislatur als Fraktionssprecherinnen für grüne Politik in Grefrath einsetzen zu dürfen.“