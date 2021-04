Direktkandidat aus Kempen : Heesen soll für die Grünen in den Bundestag ziehen

Kreis Viersen Die Grünen im Kreis Viersen wählen am Samstag, 22. Mai, ihren Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September. Zur Wahl steht Rene Heesen aus Kempen.

Die Wahlberechtigten entscheiden in digitaler Form. Der Bundesverband der Grünen hatte schon im vergangenen Jahr für alle Landes-, Kreis- und Ortsverbände ein Abstimmungstool bereitgestellt, so dass die anstehenden Wahlen Corona konform umgesetzt werden können. Die gesetzlich vorgeschriebene, schriftliche Schlussabstimmung erfolgt per Briefwahl. Ausgezählt werden die Briefwahlstimmen am Montagabend, 7. Juni.