Neue Geschäftsstelle Grüne bald mitten im Grefrather Zentrum zuhause

Schon deutlich erkennbar ist die neue Geschäftsstelle von Bündnis90/Die Grünen. Im Frühling sollen die Räume an der Hohe Straße 7 in Grefrath offiziell eröffnet werden. Ehemals war hier ein Schlüsseldienst beheimatet. Derzeit werden die Räumlichkeiten so hergerichtet, dass Vorstands- oder Fraktionssitzungen problemlos veranstaltet werden können. Doch die Grünen wollen noch einen Schritt weiter gehen: „Die Geschäftsstelle soll ein Raum der Partizipation werden“, erklärt Co-Sprecher David Nethen. Heißt: Auch Vereine und Institutionen können den Raum nutzen. Nethen denkt dabei beispielsweise an die Kultur in Grefrath (KinG) oder die Initiative „Über den Tellerrand“. Kleinere Gruppen könnten hier Raum finden. Finanziert wird die Geschäftsstelle aus den Aufwandsentschädigungen der Fraktionsmitglieder der Grünen im Grefrather Rat. Platz für eine kleine Küche ist vorhanden, ebenfalls eine Toilette. Für das noch fehlende Mobiliar hoffen die Grünen auf Mithilfe. „Wer etwas abzugeben hat, kann sich bei uns melden“, sagt Co-Sprecherin Stephanie Picard. Eine Kontaktaufnahme funktioniere am einfachsten unter der Mailadresse info@gruene-grefrath.de.