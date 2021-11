Seit 35 Jahren am Hospital zum Heiligen Geist in Kempen : Vom Abenteuer, eine Grüne Dame zu sein

Claudia Kandels und Ulrike Göttlich sind als „Grüne Damen“ im Kempener Krankenhaus ehrenamtlich tätig. Foto: Norbert Prümen

Kempen Sie wissen nie, was beim nächsten Patienten auf sie zukommt: Seit 35 Jahren gibt es am Hospital zum Heiligen Geist in Kempen die „Grünen Damen“. Sie betreuen Patienten, auch das Schweigen mit Schwerkranken gehört dazu.

Zuhören können – das sei das Wichtigste, sagen Claudia Kandels und Ulrike Göttlich. Sie sind „Grüne Damen“ am Hospital zum Heiligen Geist in Kempen. Ihr Erkennungsmerkmal ist der lindgrüne Kittel, den sie bei ihrem Einsatz immer tragen. Die Damen – es dürfen übrigens auch Herren sein – besuchen ehrenamtlich Patienten und schenken Zeit. Zeit, die im hektischen Krankenhausalltag oft fehlt. Zeit für ein Gespräch, für eine Geste menschlichen Miteinanders.

In diesem Monat gibt es die Gruppierung seit 35 Jahren in Kempen. Dies wird Ende November im Rahmen eines Empfangs mit allen Aktiven und Ehemaligen in der Krankenhauskantine gefeiert werden. Die Geschichte der Grünen Damen in Kempen begann im Jahre 1986. Gruppenleiterin Claudia Kandels ist von Anfang an dabei. Sie war damals gerade nach Kempen gezogen, hatte viele Jahre mit ihrer Familie in Entwicklungsländern gelebt und suchte nach einer neuen Aufgabe. „Mit der tatkräftigen Unterstützung von Schwester Oberin Ernestine konnten Frau Kessler, Frau Sylvester und Frau Köppel eine Gruppe von zehn Damen dafür begeistern, den Fürsorge-Dienst im Kempener Krankenhaus aufzunehmen“, erinnert sie sich.

Info Männer und Frauen können mitmachen Mitmachen Die „Grünen Damen“ am Kempener Hospital zum Heiligen Geist suchen noch Unterstützung. Mitmachen kann jeder, Männer wie Frauen, zwischen 18 und 80 Jahren, der sich das notwendige Einfühlungsvermögen zutraut. Dienst ist einmal in der Woche zwischen neun und zwölf Uhr in fest zugewiesenen Abteilungen des Hospitals. Zudem gibt es Teamtreffen und Fortbildungen. Start Zunächst gibt es ein einführendes Gespräch. Die ersten Besuche erfolgen in Begleitung einer erfahrenen „Grünen Dame“. Hinsichtlich der Patientengespräche gilt eine Schweigepflicht. Die Ehrenamtler sind während der Tätigkeit haftpflichtversichert. Kontakt: Claudia Kandels, Ruf 02152 52464.

Damals gehörten die Grünen Damen noch der Ökumenischen Krankenhaushilfe (ÖKH) an, seit drei Jahren sind sie Mitglied im Verein Evangelische Krankenhaushilfe Berlin. Elf Frauen machen aktuell bei den Grünen Damen in Kempen mit. Die jüngste ist 59 Jahre alt. Die Altershöchstgrenze liegt bei 80 Jahren. Seit einigen Jahren gehört auch die Kempenerin Ulrike Göttlich dazu. Sie war 2017 selbst erkrankt und lag längere Zeit als Patientin im Kempener Krankenhaus. „Ich habe mich immer richtig auf den Besuch der Grünen Damen gefreut“, sagt sie. Und dass sie damals die Idee hatte, nach ihrer Genesung dort mitzumachen. Bereut hat sie ihre Entscheidung bis heute nicht. Einmal in der Woche hat sie an einem Vormittag für rund drei Stunden Dienst.

Die Damen sind festen Abteilungen zugeordnet. Durch die mittlerweile sehr kurzen Verweilzeiten im Krankenhaus wechseln die Patienten schnell. „Das ist jedes Mal ein Abenteuer. Ich habe ja keine Ahnung, wer mich hinter der Tür erwartet“, sagt Ulrike Göttlich. Sie klopfe an und trete mit einem fröhlichen „Ich habe die Lizenz zum Quatschen“ ins Zimmer, erzählt sie. Jeder habe seine individuelle Art, auf die Menschen zuzugehen, sagt Claudia Kandels. Wenn die Patienten kein Gespräch wünschten, sei das selbstverständlich in Ordnung und werde sofort akzeptiert. „Das nehmen wir nicht persönlich“, sagt sie. Und manchmal zählen auch nicht die Worte, sondern die kleinen Gesten. Etwa wenn man einem schwerkranken Patienten nur die Hand hält. „Einfach mit jemanden ausharren“, so beschreibt sie es. Oft ist es nur ein alltägliches Plaudern, doch manchmal geht es in Grenzsituationen: eine schwierige OP, eine negative Diagnose, Schicksalsschläge aller Couleur. Das ist dann auch belastend für die ehrenamtlichen Helferinnen. Da hilft dann das gute Team. „Ich kann immer bei Claudia anrufen“, sagt Ulrike Göttlich, die sich im ganzen Team gut aufgehoben weiß.