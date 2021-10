Auch das TZN in Kempen macht mit : Gründungswoche Niederrhein mit mehr als 80 Veranstaltungen

Kempen Mit der Veranstaltungsreihe sollen Impulse für ein gründungsfreundliches Klima gesetzt werden. Vom 15. bis 21. November gibt es Workshops, Seminare, Planspiele und Wettbewerbe.

Neue Köpfe, Ideen und Unternehmensmodelle: Das ist das Ziel der Gründungswoche Niederrhein 2021. An der Gründungswoche beteiligt sich auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Kreises Viersen mit ihrem Startercenter im Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) in Kempen. Mit der Gründungswoche sollen Impulse für ein gründungsfreundliches Klima gesetzt werden. Vom 15. bis 21. November werden rund 80 Veranstaltungen mit Workshops, Seminaren, Planspielen und Wettbewerben im Kreis Viersen, im Rhein-Kreis Neuss sowie in Krefeld und Mönchengladbach angeboten. Partner sind darüber hinaus auch die Hochschule Niederrhein sowie die IHK Mittlerer Niederrhein.

„Das Veranstaltungsangebot ist das umfangreichste, das wir jemals hatten. Es bietet Veranstaltungen für Gründungsinteressierte, Gründer, Start-ups, aber auch kleine und mittlere Unternehmen“, sagt der Gründungsberater für den Kreis Viersen, Jan-Niclas Müller: „Es geht darum, den Austausch von Ideen, Erfahrungen und Meinungen zu ermöglichen.“ Dazu dient etwa der erste Gründerstammtisch Niederrhein, der am Mittwoch, 17. November, 19 Uhr, in der Rockschicht in Viersen an der Bahnhofstraße 55 stattfindet. „Es gibt bisher bereits viele Möglichkeiten zum Netzwerken und Austauschen für Gründerinnen und Gründer. Bisher aber immer lokal begrenzt. Das wollen wir ändern – mit einem gemeinsamen Gründungsstammtisch live und in Präsenz in Viersen“, sagt Müller.