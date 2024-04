Nähen liegt im Trend Stoffmarkt lockt viele Besucher nach Grefrath

Grefrath · Die Herzen von Nähbegeisterten schlugen am Sonntag in Grefrath höher: Auf dem Parkplatz neben dem Grefrather Eissport- und Eventpark boten Händler beim „Stoffencircus“ nicht nur Stoffe aller Art, sondern auch Nähzubehör an.

22.04.2024 , 05:15 Uhr

Leonie Claßennoack (vorne links) und Ivonne Uhlenbrock sind längst von der Näh-Leidenschaft erfasst. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Treffer