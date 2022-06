Fußballspaß für Grundschüler : Riesenandrang beim Young Masters in St. Hubert

Fußball macht Spaß: Die Teufelskicker aus Tönisberg in rotem Trikot spielen gegen die Unbesiegbaren aus Grefrath. Foto: Norbert Prümen

St. Hubert Mit 110 Mannschaften aus 18 Grundschulen, über 2000 Spielern und 333 Spielen fand das 36. Fußball-Turnier der Grundschulen der Unicef-Kicker des FC St. Hubert statt. Warum das Spaß machte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf dem Rasensportplatz an der Stendener Straße flitzen gleich 112 Beine über die Rasenfläche. Wo sonst lediglich auf einem großen Spielfeld gekickt wird, sind es jetzt vier Felder, auf denen die Bälle rollen. Anfeuerungsrufe sind von den am Spielfeldrand stehenden Trainern, Betreuern und den jungen Auswechselspielern zu hören. Maskottchen sitzen zwischen ihnen, an so mancher Ecke geht ein selbst gestaltetes Transparent mit Mannschaftsnamen in die Höhe. Auf den Tribünen haben es sich Eltern, Geschwister und Großeltern bequem gemacht. Sie alle verfolgen mit Spannung, wie Tor um Tor fällt und die Begeisterung der Grundschüler auf den Spielflächen steigt.

Zum nunmehr 36. Mal ist das Fußball-Turnier der Grundschulen, das „Young Masters 2022“ der Unicef-Kicker des FC St. Hubert an den Start gegangen. Diesmal steht es unter dem Motto „Kinder haben Rechte!“. 18 Grundschulen aus dem Kreis Viersen und der Umgebung schicken insgesamt 110 Mannschaften mit über 2000 Schülern ins Rennen. Wie in allen Jahren zuvor wird für den guten Zweck gekickt. Der Erlös ist wie immer für Unicef-Projekte bestimmt. Ohne das dicke Sparschwein zu füttern, das bei Thomas Schroeren an der Anmeldung steht, kommt niemand auf den Platz. Jede Grundschule spendet pro spielenden Schüler einen Euro.

Schroeren und weitere Helfer haben alle Hände voll zu tun. „Hier läuft alles zusammen. Anmeldung mit den Spielerlisten, wir erhalten die Ergebnisse der Spiele und sind einfach für alle Fragen da“, sagt der ehrenamtliche Helfer lächelnd, der gerade ein 2:0 beim Spiel Wilde Schmetterlinge gegen Pandakicker einträgt. „Bei unserem Turnier geht es um Teamgeist, Bewegung und Spaß am Fußball. Und so mancher junger Spieler oder junge Spielerin hat über das Turnier den Weg in den Fußballverein gefunden“, sagt Initiator Karl-Heinz Josten.

Tanja Gleumes, Schulpflegschaftsvorsitzende der GGS St. Hubert, die im eigens aufgebauten Versorgungszelt der Grundschule sitzt, spricht von einem fantastischen Event, das einfach allen Freude mache. Diesem Lob können sich alle anschließen. Auch wenn es schon einmal „suboptimal“ läuft, wie Liana meint. Denn „Die Tintos“ haben gerade gegen die Kängurus 0:5 verloren. Wer nicht selbst spielt oder anfeuert, der versucht sein Glück beim riesigen Fußball-Dart, das Trinkgut mitgebracht hat. „Herr Josten hatte uns angesprochen, und unser Chef war von dem Turnier so begeistert, dass wir dafür unsere geplante Tour unterbrochen und das Fußball-Dart hier aufgebaut haben“, sagt Oliver Rumpenhorst vom Vertrieb des Unternehmens. Mit dem selbst klettenden Ball gilt es, die große Dartfläche zu treffen – und zwar nach Möglichkeit in der blauen Mitte. Aber auch wenn der Ball nicht so zielgerichtet landet, ist der Spaß groß, und einen Gewinn gibt es trotzdem.

Der Termin für das 37. Fußball-Turnier der Grundschulen steht übrigens schon fest. Gespielt wird vom 16. bis 18. Juni 2023. Anmeldungen sind bis zum 1. Januar 2023 unter www.fcsthubert.de möglich.

(tre)