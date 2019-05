„Die Kinder der Utopie“ : Große Resonanz auf Filmprojekt

Kempen „Wir sind überwältigt von dem großen Interesse, das dieser Film geweckt hat“, sagt André Sole-Bergers von der Lebenshilfe Kreis Viersen. 340 Kinobesucher waren dem Aufruf der Kempenerin Bettina Czempisz und der Lebenshilfe Kreis Viersen gefolgt und hatten sich kürzlich den Film „Die Kinder der Utopie“ in den Kempener Lichtspielen angeschaut.

Der Film handelt von sechs Schülern und Schülerinnen, drei mit und drei ohne Behinderung, die vor zwölf Jahren gemeinsam in eine inklusive Grundschulklasse in Berlin gegangen sind und dort unter dem Titel „ KlassenLeben “ von Hubertus Siegert filmisch begleitet wurden.

Nun hatte sie der Regisseur erneut zusammengeführt, um zu sehen, was aus ihnen geworden ist und was für einen Einfluss die inklusive Grundschule auf ihren späteren Lebensweg hatte. Der Film kam beim Publikum sehr gut an. Auch die anschließenden Publikumsgespräche mit Betroffenen und Experten wollte sich keiner der Kinobesucher entgehen lassen. Ab nächsten Monat wird die DVD zum Film im Handel erhältlich sein.