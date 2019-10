Forum fürs Handwerk : Große Fachmesse bei Hefe van Haag

KEMPEN An drei Tagen gibt es auf 3000 Quadratmeter viele Neuerungen zu sehen und zu probieren.

3000 Fachbesucher werden erwartet, wenn die Firma Hefe van Haag, Erkeshütte 1, von Samstag bis Montag die 30. Rhein-Back-Schau veranstaltet. Das ist eine überregional anerkannte Fachmesse für Bäcker, Konditoren und Eishersteller. Rund 120 Aussteller aus der ganzen Welt zeigen an diesen drei Tagen, was die Branche so alles an Neuerungen zu bieten hat.

Der erste Spatenstich für das neue Firmengelände fand 2017 statt, die Bauzeit betrug 18 Monate. Das alte Firmengelände in St. Tönis war zu klein geworden, am Standort gab es keine Möglichkeiten zur Erweiterung. Also machte man sich in der Region auf die Suche nach einem geeigneten neuen Standort. „Wir wollten auch unsere bewährten Mitarbeiter behalten, die zum Teil mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen“, sagt Geschäftsführer Klaus van Haag. Er setzte sich mit Kempens Bürgermeister Volker Rübo in Verbindung und machte mit ihm einen Termin aus. Der hatte auch gleich einen Vorschlag – ein 4000 Quadratmeter großes Gelände in unmittelbarer Nähe zur Absatzzentrale Niederrhein. Bei der Besichtigung regnete es in Strömen, erinnert sich van Haag. Was ihm genau in Erinnerung geblieben ist und was ihm damals sehr imponiert hat: Der Bürgermeister schickte die Delegation aus der Nachbarstadt zur Besichtigung nicht einfach in den Regen, sondern begleitete sie. Auch Rübo erinnert sich an die Anfänge: „Das war eine schöne gemeinsame Projektentwicklung.“ Klaus von Haag schätzt besonders, dass es am neuen Standort noch Erweiterungsmöglichkeiten gibt und ein direkter Autobahnschluss vorhanden ist.