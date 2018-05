Kempen

KEMPEN (RP) Ein Grillseminar nur für Frauen bietet Heilpraktiker Fritz Müller am Samstag, 17. Juni, 11 bis 16 Uhr, an. Beim Grillen geht es meist rustikal zu, hier steht der gesunde Aspekt im Vordergrund. Teilnehmerinnen erfahren in Theorie und Praxis, wie man leckere Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts am Grill herstellt. Auch die vegetarische Küche kommt dabei nicht zu kurz. Die Kosten liegen bei 50 Euro, Anmeldungen unter info@heilpraktiker-kempen.de.