Neujahrsempfang der CDU Grefraths CDU stellt Klimakrise in den Mittelpunkt

Bewusst habe man das Sportlerheim des SSV Grefrath als Veranstaltungsort für den Neujahrsempfang des CDU-Gemeindeverbandes Grefrath ausgesucht. Hier, so führte der CDU-Vorsitzende Frank Kölkes aus, hätten inzwischen mehrere Vereine ein Zuhause für ihre Aktivitäten gefunden. Kölkes nannte die Niersmatrosen, den Männergesangsverein Vinkrath oder auch das Trommlercorps Einigkeit Vinkrath, die das Sportlerheim nutzen könnten. Die Albert-Mooren-Halle in Oedt werde schließlich absehbar wegen der umfänglichen Sanierung für alle Vereinstätigkeiten geschlossen. Außerdem stünden andere Räume, beispielsweise in der Gastronomie, nicht zur Verfügung. In seiner kurzen und prägnanten Begrüßungsrede erwähnte Kölkes mit Blick auf die aktuellen Kriegsschauplätze die Pflicht, Antisemitismus entschieden entgegenzutreten und grundsätzlich auch, flüchtenden Menschen eine Bleibe zu bieten. Hier galt Kölkes’ Dank Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schließlich sei es gelungen, die Balance zu halten, einerseits den Bedürfnissen der Geflüchteten zu entsprechen und andererseits die Grefrather Bevölkerung nicht zu überfordern.